Помогите ответить. Б20. Прісноводні представники невідомі серед:а) китоподібних;??) голкошкірих;в) хрящових риб;г) головоногих молюсків;д) тріскових риб. Б21. По пучку Гіса провідної системи серця людини збудження поширюєтьс...
Биология
Помогите ответить. Б20. Прісноводні представники невідомі серед:а) китоподібних;??) голкошкірих;в) хрящових риб;г) головоногих молюсків;д) тріскових риб. Б21. По пучку Гіса провідної системи серця людини збудження поширюється на: а) міокард правого передсердя; б) міокард лівого передсердя; в) міокард правого шлуночка; г) міокард лівого шлуночка; д) перикард.
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1) по-моему г) ,2)д),
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