Помогите ответить. Б20. Прісноводні представники невідомі серед:а) китоподібних;??) голкошкірих;в) хрящових риб;г) головоногих молюсків;д) тріскових риб. Б21. По пучку Гіса провідної системи серця людини збудження поширюєтьс...

Биология

Помогите ответить. Б20. Прісноводні представники невідомі серед:а) китоподібних;??) голкошкірих;в) хрящових риб;г) головоногих молюсків;д) тріскових риб. Б21. По пучку Гіса провідної системи серця людини збудження поширюється на: а) міокард правого передсердя; б) міокард лівого передсердя; в) міокард правого шлуночка; г) міокард лівого шлуночка; д) перикард.

Автор: Гость