1 пословица на что такоу чуткость
Русский язык
1 пословица на что такоу чуткость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамм чуткости килограмм волидолла берижет
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