Согласны ли вы с утверждением Группа в которую входит подросток придает ему уверенность в себе Обоснуйте свой ответ
Обществознание
Согласны ли вы с утверждением Группа в которую входит подросток придает ему уверенность в себе Обоснуйте свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С этим утверждением можно согласиться частично.Группа придаёт уверенность, если у человека хорошее общение с ней. А если его там зажимают и притесняют, человек замкнётся в себе.А также надо быть самим собой, всё зависит от самого человека, от его поведения в группе.
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