Согласны ли вы с утверждением Группа в которую входит подросток придает ему уверенность в себе Обоснуйте свой ответ

Гость: Гость:

С этим утверждением можно согласиться частично.Группа придаёт уверенность, если у человека хорошее общение с ней. А если его там зажимают и притесняют, человек замкнётся в себе.А также надо быть самим собой, всё зависит от самого человека, от его поведения в группе.