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Сокращенное умножение (2-3a)(2+3a)
Математика
Сокращенное умножение (2-3a)(2+3a)
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Гость:
(6a-3)+3 ответ надо решить?
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