Помогите дз по книге огэ решите плиззз 1 вариант плизззз

Алгебра
Помогите дз по книге огэ решите плиззз 1 вариант плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
An= a1+d*(n-1) где n порядковый номер нужного числа, d - разница между данным числом прогрессии и предыдущим  (an+1 - an)  сумма арифметической прогрессии(s)=((a1+an)*n)/ 2 подставьте заданные значения, и вы получите ответ
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