Помогите дз по книге огэ решите плиззз 1 вариант плизззз

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An= a1+d*(n-1) где n порядковый номер нужного числа, d - разница между данным числом прогрессии и предыдущим (an+1 - an) сумма арифметической прогрессии(s)=((a1+an)*n)/ 2 подставьте заданные значения, и вы получите ответ