Какой вопрос относится к слову случилось

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Какой вопрос относится к слову случилось
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Гость:
Что сделалось? - Случилось.
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