Какое уравнение имеет два различных корня ? 1)9x^2+4x-8=0 2)3x^2+6x+4=0
Алгебра
Какое уравнение имеет два различных корня ? 1)9x^2+4x-8=0 2)3x^2+6x+4=0
Ответ(ы):
Гость:
1) 2) Значит уравнение не имеет корней в множестве вещественных чисел. Ответ: 1 уравнение имеет 2 различных корня.
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