Напишите программу со вспомогательными алгоритмами запрашивающую количество эл??ментов линейного массива действительных чисел не более 50 затем сам массив затем выводящую на экран полученный массив и на следующей строке номер п...

Информатика

Напишите программу со вспомогательными алгоритмами запрашивающую количество эл??ментов линейного массива действительных чисел не более 50 затем сам массив затем выводящую на экран полученный массив и на следующей строке номер последнего из его отрицательных элементов

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