Сколько десятков в 8 сотнях?
Математика
Сколько десятков в 8 сотнях?
Ответ(ы):
Гость:
80 десятков в 8 сотнях
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