Расставьте географические объекты в порядке их следования с севера на юг. а)Ла-Платская низменность б)Бразильское плоскогорье в)Амазонская низменность г)Гвианское нагорье

География

Расставьте географические объекты в порядке их следования с севера на юг. а)Ла-Платская низменность б)Бразильское плоскогорье в)Амазонская низменность г)Гвианское нагорье

Автор: Гость