Расставьте географические объекты в порядке их следования с севера на юг. а)Ла-Платская низменность б)Бразильское плоскогорье в)Амазонская низменность г)Гвианское нагорье
География
Расставьте географические объекты в порядке их следования с севера на юг. а)Ла-Платская низменность б)Бразильское плоскогорье в)Амазонская низменность г)Гвианское нагорье
Ответ(ы):
Гость:
Г)Гвианское нагорье в)Амазонская низменность б)Бразильское плоскогорье а)Ла-Платская низменность
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