Проверочные слова :верблюд, жеребенок, обезьяна, сокол, щенок
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Проверочные слова :верблюд, жеребенок, обезьяна, сокол, щенок
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