Скажите пожалуйста пословицы с союзами но, или (либо) , или (либо)
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Скажите пожалуйста пословицы с союзами но, или (либо) , или (либо)
Ответ(ы):
Гость:
Друзьями хвались, НО и сам в хвосте не плетись
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