Задача. 28г глюкозы растворили в воде массой 72г.определите массовую долю раствор??нного вещества в растворе Нужно дано и решение

Химия

Задача. 28г глюкозы растворили в воде массой 72г.определите массовую долю раствор??нного вещества в растворе Нужно дано и решение

Автор: Гость