-545+(-197)= помогите найти значение выражения

Математика
-545+(-197)= помогите найти значение выражения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-545 + (-197) = - (545 + 197) = -742
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