-545+(-197)= помогите найти значение выражения
Математика
-545+(-197)= помогите найти значение выражения
Ответ(ы):
Гость:
-545 + (-197) = - (545 + 197) = -742
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Напишите программу со вспомогательными алгоритмами запрашивающую количество эл??ментов линейного массива действительных чисел не более 50 затем сам...
Обществознание
НУ ПРОШУ,УЖ СКОЛЬКО ТАКИХ ОТПРАВИЛА ВОПРОСОВ,А НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ(БАЛЫ ПОТРАТИЛА)П??МОГИТЕ! СРОЧНО!СОСТАВИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ОШИБКАМИ(9 КЛАСС),ТО...
Математика
Легковая машина по асфальту ровной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по степной дороге 2 ч со скоростью 46. км/ч. сколько всего километро...