Составте предложение по схеме [О....]!
Русский язык
Составте предложение по схеме [О....]!
Ответ(ы):
Гость:
О - обращение. [ ] - предложение. ! - восклицательный знак. Мама, я люблю тебя!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите СПП ( знаки препинания на расставлены). А. Еще прозрачные леса как будто п??хом зеленеют. Б. Утром едва начинает сереть бригада отправл...
Литература
Определите стихотворный размер данного стихотворения: Серп Луны под тучкой длинной. Льет полночный слабый свет. Над безмолвную долиной- Темной церк...
Химия
Задача. 28г глюкозы растворили в воде массой 72г.определите массовую долю раствор??нного вещества в растворе Нужно дано и решение