Read Robins story and answer the questions from Ex 3 Перевести под 2 цифрой!!!! Зарание спасибо!!!!

Гость: Гость:

Миша: Голубые озёра, зелёные поля, свежий воздух. Жизнь в Эдинбурге 1599 года прекрасна. Робин: Прекрасна? О, нет, боюсь, что нет, Миша! Жизнь в нашем городе ужасна! Только самые богатые люди живут в хороших домах вдоль широких улиц. Но те кто победнее живут на маленьких грязных улицах. Земля в Эдинбурге очень дорога, поэтому люди не могут строить новые дома, они лишь строят больше этажей. Наши друзья живут на седьмом этаже здания. Ты можешь в это поверить? Миша: Как интересно! Люди в твоё время живут в первых настоящих небоскрёбах! Я должен расскать о них моему учителю истории!. Робин: Они не прекрасны, поверь мне. А верхние этажи хуже всего. Они для самых бедных! Те кто побогаче живут на первых и вторых этажах. Миша: Но все живут в одном доме! Разве это не хорошо?