СОЕДИНИ СЛОВА С ВЫРАЖЕНИЯМИ 1. СИМБИОЗ 2. ГРИБНИЦА 3. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 4. САПРОФИТЫ 5. ПАРАЗИТЫ 6. ГРИБЫ 7. ВОДОРОСЛИ ВЫРАЖЕНИЯ: 1. Одноклеточные или многоклеточные организмы, использующие для питания готовое орг...

Биология

СОЕДИНИ СЛОВА С ВЫРАЖЕНИЯМИ 1. СИМБИОЗ 2. ГРИБНИЦА 3. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 4. САПРОФИТЫ 5. ПАРАЗИТЫ 6. ГРИБЫ 7. ВОДОРОСЛИ ВЫРАЖЕНИЯ: 1. Одноклеточные или многоклеточные организмы, использующие для питания готовое органическое вещество… 2. Тело гриба, состоящее из тонких белых нитей, называется... 3. Низшие одноклеточные или многоклеточные растения это... 4. Тесная связь, полезная как одному, так и другому организму называется… 5. Организмы, которые питаются органическими веществами живых организмов, называют…

Автор: Гость