Сократить дробь 4x2+12x+9/2x2--x-6
Математика
Сократить дробь 4x2+12x+9/2x2--x-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4х² + 12х + 9 ) / (2х²-x -6) = = ( (2х)² + 2*2х*3 + 3² ) / (2х²-4x+3x -6 ) = = (2х+3)² / (2x(x-2) +3(x-2)) = = (2х+3)²/ ( (x-2)(2x+3)) = = (2x+3) / (x-2)
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