Сократить дробь 4x2+12x+9/2x2--x-6

Математика
Сократить дробь 4x2+12x+9/2x2--x-6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4х² + 12х + 9 )  /  (2х²-x -6) = = ( (2х)² + 2*2х*3 + 3² )  /   (2х²-4x+3x -6 ) = =  (2х+3)² / (2x(x-2) +3(x-2))  = = (2х+3)²/  ( (x-2)(2x+3)) = = (2x+3)  / (x-2)
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