Солнышко светило,гости прибывали, птицы пролетели выглядывали грузди какой падеж у существительных
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Солнышко светило,гости прибывали, птицы пролетели выглядывали грузди какой падеж у существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнышко-именительный гости-именительный птицы-именительный грузди-именительный они все отвечают на вопрос(кто и что)
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