Сообщение на тему "Творчество".ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Обществознание
Сообщение на тему "Творчество".ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
у многих людей некая пустота в душе, которую хочется заполнить. Если у человека есть талант, то он использует его. Часто бывает, что человеку не нужна выгода материальная, он получает выгоду духовную. Признание, наблюдение за созданием шедевра греет сердце. Это и есть творчество.
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