У какой из предложенных пар чисел НОД равен 4? 1) 4 и 16 2) 18 и 32 3) 24 и 32 4) 24 и 30
Математика
У какой из предложенных пар чисел НОД равен 4? 1) 4 и 16 2) 18 и 32 3) 24 и 32 4) 24 и 30
Ответ(ы):
Гость:
1 ответ первый я не могу выложить так мало букв поетому тут эта надпись
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