У какой из предложенных пар чисел НОД равен 4? 1) 4 и 16 2) 18 и 32 3) 24 и 32 4) 24 и 30

Математика

У какой из предложенных пар чисел НОД равен 4? 1) 4 и 16 2) 18 и 32 3) 24 и 32 4) 24 и 30

Автор: Гость