Сообщение о растениях нового света

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Дары Нового Света. Трудно представить, но всего 250 лет назад в России еще никто не употреблял в пищу картофель или помидоры. Предки американских индейцев много веков назад на плоскогорьях между горными цепями Анд нашли клубни дикого картофеля. Они называли его "папас". Дикий картофель был не удобен для употребления из-за мелких клубней, но человек начал его искусственно разводить, постоянно отбирая формы с более крупными клубнями. Родина культурного картофеля — плоскогорья Перу, Боливии и остров Чилоэ. Индейцы вывели сотни разных сортов картофеля, отличающихся друг от друга цветом, формой, скороспелостью, вкусом. Они начали возделывать эту культуру более 10 тыс. лет назад. Климат в тех местах суровый, случаются заморозки, но картофель издревле выращивают именно в таких условиях. Вот почему он хорошо прижился и в наших северных краях. Сейчас в культуре известно в основном два вида картофеля — андийский и клубненосный. Картофель андийский и сейчас возделывается в теплых районах Южной Америки (Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия). Картофель клубненосный, или чилийский, – растение умеренного климата и размножается клубнями после их периода покоя. В Чили, на острове Чилоэ, картофель чилийский выращивается индейцами с доисторических времен. В Европу завезен вначале в Испанию, оттуда в 1565 г. во Францию. В Россию картофель попал как диковинное растение. Петр Первый, будучи в Голландии, прислал оттуда графу Шереметьеву мешок клубней картофеля под названием "земляное яблоко" и приказал распределить их по областям. Эта попытка, однако, не дала положительных результатов. В 1736 г. в Петербурге в Аптекарском огороде (ныне Сад Ботанического института) впервые были сделаны его посадки. Указом Сената в 1765 г. картофель вводится как обязательная пищевая культура. Название картофеля произошло от немецкого слова "картоффел".