Подберите синонимы и антонимы к выделенным словам. ОБРАЗЕЦ: Свежий хлеб; свежий -??ягкий(синоним),черствый(антоним ) Свежее белье . свежие фрукты. свежее чувство . короткий разговор . короткие отношения. короткие растения. гл...

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Подберите синонимы и антонимы к выделенным словам. ОБРАЗЕЦ: Свежий хлеб; свежий -??ягкий(синоним),черствый(антоним ) Свежее белье . свежие фрукты. свежее чувство . короткий разговор . короткие отношения. короткие растения. глухой голос . глухая улица. глухой человек. глухой воротник. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ БЛАГОДАРНА)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежее бельё: чистое(синоним), грязное(антоним); свежие фрукты: вкусные(синоним), сгнившие(антоним); свежее чувство: новое(синоним), потускневшее(антоним); короткий разговор: непродолжительный(синоним), долгий(антоним); короткие отношения: мимолетные(синоним), длительные(антоним); короткие растения: низкие(синоним), высокие(антоним); глухой голос: тихий(синоним), звонкий(антоним); глухая улица: пустая(синоним), шумная(антоним); глухой человек: слабослышащий(синоним), с чутким слухом(антоним); глухой воротник: закрытый(синоним), открытый(антоним)
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