Подберите синонимы и антонимы к выделенным словам. ОБРАЗЕЦ: Свежий хлеб; свежий -??ягкий(синоним),черствый(антоним ) Свежее белье . свежие фрукты. свежее чувство . короткий разговор . короткие отношения. короткие растения. гл...

Русский язык

Подберите синонимы и антонимы к выделенным словам. ОБРАЗЕЦ: Свежий хлеб; свежий -??ягкий(синоним),черствый(антоним ) Свежее белье . свежие фрукты. свежее чувство . короткий разговор . короткие отношения. короткие растения. глухой голос . глухая улица. глухой человек. глухой воротник. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ БЛАГОДАРНА)))

Автор: Гость