Я поставила 14 баллов На примерах покажите роль законов в жизни общества Слова д??я справок: Защищает устанавливает регулирует помогает обеспечивает Пример: Законы защищают человека от угроз но в наше время, люди все р...
Обществознание
Я поставила 14 баллов На примерах покажите роль законов в жизни общества Слова д??я справок: Защищает устанавливает регулирует помогает обеспечивает Пример: Законы защищают человека от угроз но в наше время, люди все равно нарушают законы. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Законы устанавливают порядок и уравнивают права всех слоев социального общества. Законы регулируют уровень преступности. Законы помогают человеку развиваться, как порядочной личности, не преступая черту каких-либо правонарушений. Закон обеспечивает нам возможность свободно выходить на улицы и не задумываться ежесекундно о личной безопасности. Законы зачастую защищают человека от преступного воздействия на него и его собственность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык