Я поставила 14 баллов На примерах покажите роль законов в жизни общества Слова д??я справок: Защищает устанавливает регулирует помогает обеспечивает Пример: Законы защищают человека от угроз но в наше время, люди все р...

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Законы устанавливают порядок и уравнивают права всех слоев социального общества. Законы регулируют уровень преступности. Законы помогают человеку развиваться, как порядочной личности, не преступая черту каких-либо правонарушений. Закон обеспечивает нам возможность свободно выходить на улицы и не задумываться ежесекундно о личной безопасности. Законы зачастую защищают человека от преступного воздействия на него и его собственность.