Как понять "люди больше похожи на свое время чем на своих отцов"

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Отцы несомненно старше своих детей. Дети родились в одно время, отцы - в другое. Каждый год сопровождается какими-либо новыми изобретениеми, открытиями человечества. Человек, живущий в то или иное время является сплавом современных на тот момент мыслей и совершенствований, поэтому этапы жизни общества влияют и на личность