Мини рассказ на тему ( роса ) и (туман)

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Роса По народной примете обильная роса предвещает ясный день. Образуется роса в тихую погоду, когда поверхность земли и все предметы, находящиеся на ней, начинают охлаждаться и излучать тепло в поверхность. Как образовывается роса? Охлажденная поверхность почвы благоприятствует охлаждению прилегающих к ней слоев воздуха. Водяной пар, находящийся в воздухе, конденсируется при соприкосновении с поверхностью земли, превращаясь в воду. Образованию росы благоприятствуют ясное небо, тонкие высокие облака, слабый ветер – он снабжает охлажденную поверхность новыми слоями воздуха, унося те, из которых уже выделился излишек пара. Роса – конденсат водяного пара – образуется тем быстрее, чем ниже температура поверхности земли. Наиболее мощная роса образуется в тропиках. Закономерный вопрос – каковы причины? Во-первых, в нижнем слое воздуха содержится большое количество водяного пара, а во-вторых, ночи в этих широтах очень длинные, вследствие чего поверхность земли охлаждается очень интенсивно. Поэтому и конденсируется утренняя влага очень обильно. В пустынях, как правило, роса является единственным источником воды для всех живых организмов. Современная наука подтвердила, что в утренний час травы выделяют огромное количество разнообразных целебных веществ, поэтому хождение летом босиком по росистой траве очень полезно для здоровья. Появляется роса в теплое время года. Когда же начинает подмораживать, то вместо росы образуется иней – тонкий слой кристаллов льда.