Какая из данных сумм наибольшпя 3/1+1/12; 1/8+1/12;1/12+1/9;1/3+1/8

Математика
Какая из данных сумм наибольшпя 3/1+1/12; 1/8+1/12;1/12+1/9;1/3+1/8
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Гость:
Наибольшая сумма: 1/3+1/8.
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