Радиус окружности равен 41 а расстояние от центра окружности до ходы равно 9.Найдите длину хорды
Геометрия
Радиус окружности равен 41 а расстояние от центра окружности до ходы равно 9.Найдите длину хорды
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