(3x+58)÷14=5 Зарание спасибо
Математика
(3x+58)÷14=5 Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х+58):14=5 3х+58:14=5(раскрыли скобки) 3х+58=5*14(известные в правую , не известные в левую) 3х+58=70 3х=70-58 3х=12 х=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В корзину положили несколько груш тогда там оказались 15 жёлтых и 8 зеленых груш. Сколько груш положили если первоначальна там было 13 груш?
Русский язык
Полный разбор предложения Перед рассветом рысь вышла из мрачного ельника на мохо??ое болото ,поплыла серым облачком меж корявых сосенок. вдруг рядо...
Математика
Помогите решить задачку! скорость первого теплохода 20 км/ч. Через 2 часа второй теплоход отошёл от пристани и через 10 часов догнал первый теплохо...