В корзину положили несколько груш тогда там оказались 15 жёлтых и 8 зеленых груш. Сколько груш положили если первоначальна там было 13 груш?

Математика

В корзину положили несколько груш тогда там оказались 15 жёлтых и 8 зеленых груш. Сколько груш положили если первоначальна там было 13 груш?

Автор: Гость