В корзину положили несколько груш тогда там оказались 15 жёлтых и 8 зеленых груш. Сколько груш положили если первоначальна там было 13 груш?
Математика
В корзину положили несколько груш тогда там оказались 15 жёлтых и 8 зеленых груш. Сколько груш положили если первоначальна там было 13 груш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+8=23 грушы 23-13=10груш положили
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