Этимология слова ошибка и школа, срочно!:с

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Слово «школа» является настолько привычным в нашем словарном запасе, что мало кто интересуется, откуда пришло слово. «Школа» - так оно произносится в русском языке, «схолэ» - так оно звучало в Древней Греции, откуда является родом. Правда, истолковывалось немного иначе: «отдых», «досуг» и «праздность», иными словами - «приятное времяпровождение». Этимология слова «школа» подразумевала под этим не полное бездействие и расслабление, а ведение в свободное от работы время умных и поучительных бесед – излюбленного искусства греческих философов. Со временем у этих мудрецов и мыслителей появились постоянные ученики, и понятие «школа» стало обозначать учебный процесс, а позже и помещение, под него приспособленное. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/172648/proishojdenie-slova-shkola-etimologiya-slova-shkola