Сообщение записанное буквами из 16 символьного алфавита содержит 50 символов Какой объем информации оно несет

Информатика
Сообщение записанное буквами из 16 символьного алфавита содержит 50 символов Какой объем информации оно несет
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Гость:
200 бит.............................
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