Соотнеси номера ярусов смешанного леса с видами растений, которые к ним относятся, и с названиями растений. Заполни таблицу: поставь соответствующие буквы и запиши названия растений.

Гость: Гость:

Буквы 1 ярус:"г",2 ярус:"б",3 ярус:"а",4 ярус:"в" Название растения :1 ярус:осина,дуб 2 ярус:ива козья,ель 3 ярус: лещина,бересклет 4 ярус:печёночница,ландыш.Вот по поводу названий растений в каком ярусе я тут не уверенна...так что могу ошибиться,а вот с буквами я уверенна