Соотнесите понятия "политика" и "власть". укажите НЕправильный вариант: а) все властные отношения являются политическими б) политика-сфера общественных отношений по поводу власти в) власть и политика не тождественны

Обществознание

Соотнесите понятия "политика" и "власть". укажите НЕправильный вариант: а) все властные отношения являются политическими б) политика-сфера общественных отношений по поводу власти в) власть и политика не тождественны

Автор: Гость