Соотнесите понятия "политика" и "власть". укажите НЕправильный вариант: а) все властные отношения являются политическими б) политика-сфера общественных отношений по поводу власти в) власть и политика не тождественны
Обществознание
Соотнесите понятия "политика" и "власть". укажите НЕправильный вариант: а) все властные отношения являются политическими б) политика-сфера общественных отношений по поводу власти в) власть и политика не тождественны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Политика это одно, а власть-другое
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