Сопоставьте сказку "Снегурочка" А. Н. Островского сказку из сборника А Н Афанасьев??. Чем похожи и различаются эти.

Гость: Гость:

1. А. Н. Островский, в отличие от народной сказки переводит конфликт произведения во внутренний психологический план. Если в народной сказке испытание героя заключается в борьбе с темными силами, с силами зла, то в «весенней сказке» Островский показывает противоборство «горячих» и «холодных» чувств в душе Снегурочки 2. В сказке Островского, как и в народной, четко противопоставлены действующие лица: с одной стороны Снегурочка и Мизгирь, с другой - Купава и Лель. В фантастическом плане противопоставлены Мороз и Весна. В отличие от народной сказки Островский на противопоставлении персонажей выстраивает конфликт пьесы, углубляя мысль о противоборстве тепла и холода, переводит конфликт в область нравственных отношений.