Составь 2-3 предложения с этими словами кислород водород белки углеводы минеральн??е соли

Гость: Гость:

1. Кислород имеет формулу О2. Без него невозможна жизнь. 2. Водорода очень много на дне Черного моря. Он очень полезен 3. Белки-содержатся в мясе, необходим для построения мышечной массы. 4. Углеводы содержатся в большом количестве и печенных изделиях: торт, пирог, булка и др. 5.Минеральные соля добывают в специальных соляных шахтах. Также их много в целебных источниках