Составь 2-3 предложения с этими словами кислород водород белки углеводы минеральн??е соли
Биология
Составь 2-3 предложения с этими словами кислород водород белки углеводы минеральн??е соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Кислород имеет формулу О2. Без него невозможна жизнь. 2. Водорода очень много на дне Черного моря. Он очень полезен 3. Белки-содержатся в мясе, необходим для построения мышечной массы. 4. Углеводы содержатся в большом количестве и печенных изделиях: торт, пирог, булка и др. 5.Минеральные соля добывают в специальных соляных шахтах. Также их много в целебных источниках
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