Когда пишиться ИК ЕК помогите пожалуйста!

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Когда пишиться ИК ЕК помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставь в родительный падеж необходимое слово. если ясно появляется "и", то ее и пишешь, а если буква выпадает- то тогда ее. пример: ключик и замочек. нет ключИка, нет замоЧКа.
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