Сыну столько месяцев,сколько лет отцу.сумма их возврастов 39 лет. сколько лет сыну???ешение уровнением

Математика
Сыну столько месяцев,сколько лет отцу.сумма их возврастов 39 лет. сколько лет сыну???ешение уровнением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39=x+x/12=13x/12 => x=39*12/13=36 - лет отцу Сыну 36/12=3 года Ответ: 3 года сыну Надеюсь помог :)
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