Сыну столько месяцев,сколько лет отцу.сумма их возврастов 39 лет. сколько лет сыну???ешение уровнением

Математика

Сыну столько месяцев,сколько лет отцу.сумма их возврастов 39 лет. сколько лет сыну???ешение уровнением

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