Решите пример 644:56= 12 баллов дам

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Решите пример 644:56= 12 баллов дам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   644÷56=11(ост5)берём по 64 делим на 56 берём по 1 остаётся 8 спускаем 4 получается 84 берём по 1 остаётся 28 добавляем 0 и 280-280 =0 ост 5
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