Как вы думаете, почему царем был избран михаил романов?

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Михаил Романов был избран царем под давлением казачьей части ополчения. Не исключено, что могла бы пройти и другая кандидатура: "выдвигались" многие, в том числе и Пожарский, сохранились упоминания, что сначала был все-таки выбран князь Трубецкой, и лишь несколькими днями спустя, под давлением казаков остановились на Михаиле. Причина была проста – отец Михаила, Филарет был патриархом при Лжедмитрии II (Тушинском воре) , а при Лжедмитрии казачки вели жизнь весьма вольготную и не без основания рассчитывали на "продолжение банкета" при правлении сына Филарета. Вспомним, что казаками в то время именовал себя так называемый «гулящий люд» , беглые стрельцы и крестьяне, грабившие по большим дорогам. Не потому ли в Европе долгое время Михаила Романова называли «казачьим царём».