Стрелок слышит звук удара пули о мишень через 1 с после выстрела. На каком расстоянии от него находится мишень? Скорость полета пули 500 м/с скорость звука считать равной 333 м/c

Физика
Стрелок слышит звук удара пули о мишень через 1 с после выстрела. На каком расстоянии от него находится мишень? Скорость полета пули 500 м/с скорость звука считать равной 333 м/c
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=S1+S2 S1 = 166,5 м S2 = 250 м S = 416, 5 м
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