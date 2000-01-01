Переведите пожалуйста на англ.яз. предложение На кухне нет дивана? используя конструкции there is,there are,there aren't,there isn't и т.п. Заранее спасибо за ответ)
Английский язык
Переведите пожалуйста на англ.яз. предложение На кухне нет дивана? используя конструкции there is,there are,there aren't,there isn't и т.п. Заранее спасибо за ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is there a sofa in the kitchen?
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