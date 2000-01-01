Объясните различия в понятиях "пресная вода" , "вода питьевая", " минеральная вода".
География
Объясните различия в понятиях "пресная вода" , "вода питьевая", " минеральная вода".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Противоположность морской воды 2Вода которую можно пить 3Вода абогащённая минералами
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