Объясните различия в понятиях "пресная вода" , "вода питьевая", " минеральная вода".

География
Объясните различия в понятиях "пресная вода" , "вода питьевая", " минеральная вода".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Противоположность морской воды                                                                        2Вода которую можно пить                                                                      3Вода абогащённая минералами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу на изготовление грузовой машины пошло 23 детали конструктора на изготовление подъемного крана на 7 деталей больше Сколько всего д...
Ответить
Математика
Помогите плиз! Номер 4
Ответить
Математика
Переведите масштабы из численного в именованный и наоборот 1:2000 - в 1 см; 1:1000000 - в 1 с??; 1:50000 - в 1 см; в 1 см - 1000 м; в 1 см - 200 км...
Ответить
История
Функции общины по истории пожалуйста
Ответить
Литература
Составьте план по сказке Илья Муромец и Соловей-разбойник ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!
Ответить