Составьте план по сказке Илья Муромец и Соловей-разбойник ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!

Гость: Гость:

1) Отъезд Ильи Муромца из Мурома в Киев 2) Победа в первом бою 3) Рассказ черниговцев о Соловье разбойнике 4) Встреча с соловьём розбойником 5) победа Ильи Муромца 6) Встреча Ильи Муромца с князем Владимиром 7) Сомнения князя Владимира 8) Два приказа Соловью Разбойнику 9)Расправа с соловьём разбойником