Составьте план по сказке Илья Муромец и Соловей-разбойник ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!
Литература
Составьте план по сказке Илья Муромец и Соловей-разбойник ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Отъезд Ильи Муромца из Мурома в Киев 2) Победа в первом бою 3) Рассказ черниговцев о Соловье разбойнике 4) Встреча с соловьём розбойником 5) победа Ильи Муромца 6) Встреча Ильи Муромца с князем Владимиром 7) Сомнения князя Владимира 8) Два приказа Соловью Разбойнику 9)Расправа с соловьём разбойником
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