В двух лодках разместилось 12 человек в одной в 2 раза больше чем в другой Угадай ск??лько человек в каждой лодке
Математика
В двух лодках разместилось 12 человек в одной в 2 раза больше чем в другой Угадай ск??лько человек в каждой лодке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в одной в 2 раза больше, тотв ней 2 части, а в другой 1часть 1)2+1=3 части всего 2)12:3=4(ч) приходится на одну часть, значит, столько в меньшей лодке 3)4*2=8(ч) в большей лодке ответ: 4 и 8 человек
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