Составите и запишите предложение с однородными членами и со словами: бесцеремонн??й,беззаботный,взлетать,бесчисленный, исцелить,бесчувственный,исчислять,раскатистый,разгрузочный,разработка,безмятежный, вскипеть,разжиреть, расцв...

Русский язык

Составите и запишите предложение с однородными членами и со словами: бесцеремонн??й,беззаботный,взлетать,бесчисленный, исцелить,бесчувственный,исчислять,раскатистый,разгрузочный,разработка,безмятежный, вскипеть,разжиреть, расцвет,бесцветный,изранил,раскачка,обессилить,взлётная,взморье. Разберите предложение по членам предложения и частям речи, составте словосочетания

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