Как чувствовать себя хорошо ( в смысле с хорошим настроением) нужно советов 5-6
Обществознание
Как чувствовать себя хорошо ( в смысле с хорошим настроением) нужно советов 5-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пить 8 стаканов воды в день 2.Бегать по утрам 3.Кушать здоровую пищу 4.Высыпаться 5.Много гулять 6.Кушать медленно
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