Рассказ о том как я проведу свои каникулы(не мини сочинение(большое сочинение)) и еще как это сделать

Гость: Гость:

На следующих каникулах я поеду ( к бабушке/ за границу),там я смогу (поухаживать за домашними животными/вдоволь поплавать,позагорать в общем отдохнуть). А еще я (почувствую как это,жить в деревне/схожу в цирк и дельфинариум ).Будет очень ( весело/интересно)!Уже представил себе,как это будет происходить!Ох,поскорее-бы наступили каникулы! Это был такой набросок текста,ведь если списывать,то учитель поставит соответствующую оценку!Ну а на этот набросок можешь смело опираться! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Как составить текст: 1) подумать, о чем будешь писать 2)придумать стиль письма 3)обязательно во время описывания представлять себе происходящее. 4)Описывать все в ярких красках! 5)можно поискать в интернете интересные статьи,красивую музыку,завораживающие фото природы.Все это может тебя вдохновлять.