3810:5-2130:29-168 помогите
Математика
3810:5-2130:29-168 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3810:5-2130:29-168=762-73.4-168=688.6-168=520.6
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