Прочитай .объясни почему слово родина написано в тексте с прописной буквы.спиши.

Русский язык
Прочитай .объясни почему слово родина написано в тексте с прописной буквы.спиши.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина пишется всегда с большой буквы потому что это имя нарицательное
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